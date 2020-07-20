記憶體大廠旺宏(2337)將配息約1.19元，訂本周五(24日)為除息交易日，上周外資轉為買超9940張。旺宏將在下周三(7月29日)舉行第二季法說會，公司對第三季景氣看法將受到關注。

旺宏6月營收重回30億元關卡，第二季營收約92.71億元，比首季小減1.52%，大致符合預期；上半年營收創歷史同期新高，達186.86億元，年增率為38.3%。

旺宏第一季營收創新高，可說是疫情受益者，公司先前表示，第二季快閃記憶體產品價格順利調漲，營運預期仍穩定，整體上半年營收預估可創下歷年同期最佳紀錄。

旺宏第二季產能利用率維持滿載，預計第二季編碼型快閃記憶體(NOR Flash)價格可望上漲個位數，且預計單層式儲存型快閃記憶體(SLC NAND Flash)價格也將上漲1~3%。

不過，市調單位TrendForce預期，因庫存水位持續墊高，NOR Flash下半年價格恐轉跌。

TrendForce指出，NOR Flash市場自年初起，由於客戶端庫存偏低，加上客戶憂心疫情造成斷鏈危機進而拉貨，帶動NOR Flash漲勢一直持續至第二季。整體均價在第一季約有5%漲幅，第二季價格漲幅進一步擴大，上漲幅度約10~20%。但目前買方庫存水位已達到相對滿足階段，各國在經濟壓力之下也陸續重啟經濟活動，但終端零售的消費力道並無法立即復甦，因此NOR Flash後續價格走勢不容樂觀，TrendForce預估，NOR Flash第三季報價將轉跌，預計NOR Flash第三季跌0~3%，估第四季跌3~8%。

回顧第一季，旺宏今年首季受惠電腦、資料中心與5G等需求強勁，加上任天堂遊戲卡匣熱賣，營運表現淡季不淡，季營收94.15億元，較去年同期增加56%，並為歷年同期新高。受惠產能利用率滿載，旺宏第一季毛利率31.3%，較去年第四季拉升5個百分點，也較去年同期拉升6個百分點；稅後淨利12.22億元，季增63%，年增738%，每股純益0.67元。

(時報資訊)