前高雄市長韓國瑜是否會在高雄市補選的最後一刻公開現身力挺國民黨候選人李眉蓁，一直是外界關注焦點。對此，媒體報導，韓國瑜真的很想幫助李眉蓁，但擔心自己遭罷一事會傷害李眉蓁選情。

高雄市長補選將於8月15日舉行，李眉蓁17日接受電台節目訪問，當主持人黃暐瀚問她有沒有樣找前高雄市長韓國瑜站台幫忙時，李眉蓁表示她有和韓國瑜溝通過，不過韓國瑜卻說，怕會害到她。但李眉蓁仍十分希望，韓國瑜和他的團隊能夠來幫忙她。

黨主席江啟臣也直言，黨內所有同志先進，包括過去所有從政同志，願意來幫忙李眉蓁的，絕對百分之百歡迎，都會安排，包括韓市長、14縣市首長，像金門和雲林縣長都有來高雄輔選。

據《信傳媒》報導，一位與韓國瑜有私交的黨務人士表示，韓國瑜跟李眉蓁一直都有在連繫，也希望能協助李眉蓁輔選，但就是擔心自己因為遭罷免，若真的公開力挺，恐傷李的選情，才會希望李要「審慎評估」。

(中時新聞網)