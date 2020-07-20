新台幣強勢走升，資金狂潮造成資本市場連動與游資充斥，加上低利環境，為了避險保值，大量熱錢近期湧入房市，盤點台中前五大交易熱區，合計上半年買賣移轉棟數為10,709棟(戶)，在多項重大建設議題加持下，由北屯區以3,348棟(戶)，年增24.9%，稱霸台中市上半年房市交易最熱區。

根據地政局統計，台中市上半年買賣移轉數20,120棟，其中北屯區為3,348棟，較去年同期增加668棟，漲幅最多，成長近25%；排名第2的西屯區則為2,639棟，年減10.5%，減幅最大；第3名的南屯區為1,708棟，年減3.6%；另外，排名第四的大里區為1,573棟，年增8.1%，緊追在後的北區則為1,441棟，年減9.5%。

進一步觀察發現，台中市今年1至6月遷入總人數將近6萬人，其中約有7,520人移入北屯，其中仁美、廍子、和平等三里共計2,332人，遷入人口最多，大多聚集在11、14期、廍子段、10期以及單元14重劃區。

台中市5大交易熱區

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，近年北屯發展迅速，交通有台74線、捷運綠線、台鐵高架化，生活機能則有台中大巨蛋、漢神百貨、好市多助攻，重劃區也陸續規劃完成，吸引大量人口移入帶動房市需求，加上疫情後貨幣寬鬆、新台幣升值、市場資金充足，長期來看房產仍是相對穩定的投資標的，預料下半年投資需求回彈，買氣預估將持續到年底，房市前景備受期待。

像是南部百貨業龍頭漢神百貨宣布，將進駐14期與11期重劃區的洲際商圈，區域內指標建案如總太集團永福地產「洲際W」就坐落在漢神百貨對面，基地面積約3,114坪，該案規劃2~4房，坪數27~45坪，受到潭子、中科科技業家庭青睞，業者表示，近期推出樹梢景觀戶「買房送車位」限量活動，吸引不少來客，預計很快進入完銷倒數階段。

近年成首購市場火熱的廍子段，則以造鎮推手總太地產為指標，繼第一期「總太2020」一年內火速完銷，預計今年底完成交屋；二期「總太聚作」也在去年底熱鬧進場，基地鄰5000坪麗園公園，更設計400坪露營區，全案規劃26~38坪、2~3房，以台中稀有1字頭房價吸引自住客搶進，開案至今熱銷近7成。

(中時新聞網)