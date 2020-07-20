民眾不樂見空品惡化(ETtoday 新聞雲提供)

蔡政府推動能源轉型，但空汙議題中央地方持續爭議，民調顯示，能源轉型的過程中，民眾最不願意付出空氣品質惡化的代價，佔32.6％，特別是中南部的民眾。另外，65.4％民眾認為疫情影響，不宜為振興開放國際觀光客入境。

調查報告指出，從國際經驗可知，推動能源轉型，民眾都必需要付出相對的代價。但根據調查，若台灣要能源轉型，民眾最不願意付的代價為「空氣品質惡化」占比32.6％，其次為「限電」占比23.4％，再其次為「電價調漲」占比22.8％。

另一項值得執政的民進黨關注的訊息是，中南部民眾最不能接受空氣品質惡化北部地區不能接受「空氣品質惡化」的占比為30.5％；中部地區為35.5％；南部地區為35.6％，東部及離島地區為20.4％。

針對疫情部分，調查顯示，有48.2％民眾認為台灣沒被列入第一批解禁國家，最有可能的原因是「這些國家可能受到中國大陸的壓力」；26.5％民眾認為可能原因是「台灣無法證實完全沒有無症狀感染者」；13.5％民眾認為可能原因是「台灣沒有提供雙邊互惠的邊境開放措施」。

此外，調查也指出，多數民眾認為目前全球疫情仍不穩定，規劃未來幾個月要出國的民眾僅有13.0％；同時65.4％的多數民眾也不支持台灣此時為了振興經濟，開放讓國際觀光客入境。

這份民調是由《ETtoday 新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間在今年7月15日至16 日，以台閩地區年滿20 歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為2640 份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.91％。

(中時 )