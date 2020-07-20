路透統計，截至18日（上周六）為止，美國新冠肺炎死亡人數累計破14萬人，過去兩周全美50州有42州的感染人數持續上升。

根據各州縣數據分析顯示，自6月底以來，美國新冠病毒新增確診數不斷走揚。6周後的現在，死亡人數也開始激增，每周大約有5千人因感染病毒而喪命，反之，鄰國加拿大從疫情爆發疫今，總計死亡人數僅約8,800人。

在一些疫情最嚴重的地區，由於醫院空間已不足，促使地方政府急於尋求空間存放遺體。

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