美國新冠病毒累計死亡人數破14萬 15:162020/07/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透統計，截至18日（上周六）為止，美國新冠肺炎死亡人數累計破14萬人，過去兩周全美50州有42州的感染人數持續上升。 根據各州縣數據分析顯示，自6月底以來，美國新冠病毒新增確診數不斷走揚。6周後的現在，死亡人數也開始激增，每周大約有5千人因感染病毒而喪命，反之，鄰國加拿大從疫情爆發疫今，總計死亡人數僅約8,800人。 在一些疫情最嚴重的地區，由於醫院空間已不足，促使地方政府急於尋求空間存放遺體。 (工商 ) #死亡人數 #美國 #新冠病毒 #空間 #為止 也許您會感興趣 國際熱門新聞 拜託美國別撤軍！德4邦首長聯合懇求信曝光了 - 國際 美加州奧克蘭爆槍擊 1台籍女子中彈亡 - 國際 川普：種族歧視旗幟是美國南方偉大的象徵 - 國際 民調落後15％！川普批拜登會毀了美國 拒承諾接受大選結果？ - 國際 首爾市長輕生亡！辦公室「淫亂歡樂隊」被揭發 女秘書痛哭：要幫拿內褲 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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