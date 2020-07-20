眼見距離季後賽越來越近，北京首鋼代總教練解立彬20日決定趕緊先讓林書豪輪休，不過該贏的球還是必須贏下來！靠著翟曉川23分，尤度也有20分、14籃板，北京終場84比73擊退四川，9連勝到手，更以30勝13敗，繼續獨占第3。

畢竟是面對早已無緣季後賽，且處8連敗窘境的四川，北京決定讓林書豪趁機輪休，也算理所當然的做法，不過少了豪哥的組織與火力，北京首節打得很亂，只能依賴翟曉川、尤度兩人火力苦撐，打完首節，取得24比21的小幅領先。

但到第2節，北京逐漸加強防守，加上方碩、常林兩人投進三分球，一開始就打出12比2小高潮，總算把比分拉開，也讓坐在板凳席的林書豪都站起來替隊友歡呼，上半場結束，北京47比31領先，翟曉川與尤度在上半場各拿14分。

儘管北京下半場突然遇上亂流，不但失誤連連，外線命中率也開始下滑，讓四川趁機縮小差距到6分，幸好北京末節一開始又打出一波9比2，重新擴大領先差距到15分以上，不過北京仍到最後兩分鐘才把尤度換下休息，看來仍很謹慎。

(中時 )