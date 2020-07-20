苗栗縣議員羅貴星涉嫌司法黃牛詐欺案件，以150萬協助三義鄉居民擺平土地廢棄物的違法疑慮，後以降價50萬元，檢調單位介入調查，並對羅貴星以詐欺取財未遂罪嫌提起公訴。羅貴星對此感到遺憾，認為助人之心被惡意曲解，但未來仍將持續做好監督縣政、為民喉舌工作，盼司法還他一個清白。

據調查，今年5月間，三義鄉廖姓男子因土地堆置廢棄物，擔心有涉犯廢棄物清理法的疑慮，羅貴星獲悉後，向廖姓民眾佯稱自己檢調人員關係良好，若以150萬元即可擺平案件，後經討價還價，至少要50萬元才能幫忙處理。

廖姓民眾存有疑慮也未支付金額，並為求自保，將兩人對話錄音保存。法務部調查局中部地區機動工作站獲得情資，苗栗地檢署檢察官劉偉誠偵辦，持搜索票到羅貴星住處、服務處搜索並諭知羅貴星以20萬元交保候傳。檢方指出，經過數日密集偵訊比對關係人的證詞後，羅貴星坦承確實存有對話卻無法提出合理說明，並將羅貴星以詐欺取財未遂罪嫌提起公訴。

羅貴星對此感到遺憾及委屈，他表示，一路走來，做事一向謹守份際、清白自持，且始終抱持著幫助別人就要盡力而為，卻不知這樣的助人之心會被惡意曲解，且相信公道自在人心，未來會持續做好份內工作，監督縣政、為民喉舌，並積極配合司法調查，盼司法還給他一個清白。

(中時 )