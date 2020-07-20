新北市長侯友宜表示，新莊運動公園地下停車場預計2022年2月完工、6月啟用。（賴彥竹攝）

新北市長侯友宜致詞，感謝議長蔣根煌、所有當地議員的支持，才能興建新北市最大的綠色停車場。（賴彥竹攝）

新北市新莊運動公園園區，若有舉辦大型賽事活動，周邊常因停車位不足造成交通壅塞，新北市府決議興建地下停車場，市長侯友宜今（20日）出席開工動土典禮表示，將有636格小型車、140格機車停車位，預計2022年2月完工、6月啟用。

侯友宜說，「球迷的聲音，我們聽到了！」很多球迷前來觀賽，但卻很難找到停車位，附近居民也有停車需求，所以蓋一座新北市升格後，規模最大、經費最多的停車場，花費近9億元，建造地下3層、小型車636格、機車140格的停車場，盼解決都市發展問題，也可帶動市民運動風氣、帶動新莊繁榮。

侯友宜表示，新北市升格以來，新莊區已興建6座停車場，花費17億多元，增設2130格汽車、744格機車位，捷運環狀線幸福站Y18停車場也預計於月底公告，也期望2022年前完成30座停車場，目前已完成5座，12座正在施工中，另有13座在設計、招標中。

交通局表示，停車場綠建築以「省能源、省資源、低污染」為設計準則，將採用車牌辨識系統、智慧尋車、行動支付等智慧化系統，提升停車服務，也規劃約有40公尺雙線道的儲車空間，約有30台車可在公園空間內排隊入場，避免車輛排到道路上，影響交通。

議員何淑峰表示，停車場規畫的出、入路口，位在僅有雙向兩線道的復興路一段上，路段又有公車行經，停車場完工後，車流增加可能造成交通壅塞；對此交通局停車管理科長吳政諺回應，將會研議是否在出、入口周邊600公尺內，取消部分汽車格，替換為機車格，藉此增設車道，或增設號誌設施。

(中時 )