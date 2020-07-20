在資金行情下，台股從新冠肺炎疫情衝擊下快速回神，一路從3月低點強漲3500點，台股近月站上萬2關卡，創下30年來新高紀錄，並持續朝著12682點歷史高點前進，不過，台股近期也面臨高檔震盪，生技股狂漲也大夢初醒，「天國一輝」表現悽慘，但台股20日盤中表現最慘的生技股，莫過於興櫃的鑫品，跌幅超過50%，甚至觸及熔斷機制暫停交易。

有「天國一輝」之稱的包括中天、杏國、合一、杏輝已經連續跌停好幾個交易日，合一更是僅坐9天生技股王寶座，生技股上周更是蒸發2083億元新台幣，投資人哀鴻遍野。合一20日開盤隨即打入跌停，截至12點55分，合一還高掛4380張委賣量，預計難逃連吞7根黑K。

不過，以以癌症免疫細胞療法為主要產品的鑫品生醫，上周五(17日)公告因主辦輔導推薦券商華南永昌綜合證券申請辭任，使該公司已無主辦輔導推薦證券商，僅餘一家輔導推薦證券商德信綜合證券，自今年7月24日起，停止股票在證券商營業處所買賣。

這導致鑫品股價崩跌超過50%，盤中股價更是僅剩5.7元，觸及熔斷機制暫停交易。

(中時新聞網)