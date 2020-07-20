日本媒體報導，日本計畫邀台積電與其本土廠商共建晶片廠。台積電(2330)今天表示，不排除任何可能性，但是目前沒有相關計畫。

根據日本讀賣新聞19日報導，日本有意邀請台積電或全球其他晶片製造商，攜手日本晶片設備供應商，共同打造先進晶片製造工廠，以重振其晶片產業。

對此，台積電今日回應表示，不排除任何可能性，但是目前沒有相關計畫，一切以客戶需求為考量。

另外，台積電上周五(17日)代子公司采鈺公告，將投入16.8億元資金以租地並委由利晉工程在龍潭科學園區興建新廠。法人表示，隨著采鈺新廠明年底完工、產能增加，將為采鈺帶來新的成長動能。

采鈺科技成立於2003年底，原為台積電與CIS廠豪威(OmniVision)合資成立的封測廠，主要業務包含彩色濾光膜和晶圓級光學薄膜製造、晶圓級測試服務等，後由台積電向豪威買回其持有的所有股權，采鈺成為台積電子公司。

法人指出，受惠於智慧手機對影像感測元件(CIS)及光學指紋辨識需求強勁，采鈺目前封測產能已供不應求，因此規劃擴產，新廠預計2021年底前將可完工。根據台積電財報，采鈺2019年獲利6.13億元，EPS約2.11元，今年第一季獲利5.84億元，EPS 2元。

(時報資訊)