花蓮德興公廁老舊不堪，很多設施幾乎都不適用，地磚烏黑、發霉導致民眾不敢使用。（羅亦晽攝）

花蓮德興公廁髒亂不堪，沖水馬桶蓋造人破壞。（羅亦晽攝）

花縣府表示近日會盡快改善德興運動園區的公廁環境。（羅亦晽攝）

連續三天的阿美族豐年盛事每年吸引許多遊客，因新冠肺炎影響，今年活動延期至8月，美崙田徑場目前整修中，今年改至縣立德興運動場舉辦。日前有民眾向縣議員張美慧投訴，運動場公共廁所髒亂不堪，馬桶沖水蓋及小便池都遭人破壞，加上10月全中運又在花蓮德興運動場舉辦，擔心到時民眾無法上廁所，希望縣政府趕快解決。

來上廁所的民眾說，這個是公共的地方，你看那個門都壞掉了，加上糞便都沒有沖乾淨，滿骯髒的，完全不會想使用，晚上的照明設備也不是很好，根本不敢進去。

張美慧表示，下半年度許多大型活動都在花蓮德興運動場舉辦，這裡的公廁卻髒亂不堪，沖水馬桶蓋破裂等，甚至還有噁心的糞便殘留，儘管得知議員和媒體要來拍攝，趕緊叫工人來打掃清洗厠所，也還是一樣，這樣的狀況，我們覺得花蓮縣會很沒有面子。

德興運動場場長陳召瑋表示，8月份舉辦聯合豐年節活動期間會以靠近濟慈路測的2號公廁為主，會在活動前檢整齊設備，主辦單位會租用流動廁所供民眾使用，確保活動期間順利運作。

花縣府指出，德興運動園區旁1號公廁整修已列入縣立體育場「109年度德興園區外圍修繕工程」計畫中，目前已上網公告，待截標後，會依規定進行後續作業。公廁修繕項目，除外牆粉刷更新外，廁內設備與排水系統皆會一併改善。

全民運是今年花蓮最大體育盛事，花縣府也表示，各比賽場館的整修作業將會在全民運前完成相關作業，以嶄新面貌和民眾見面，也會加強各場館的營運管理，提供民眾優質運動環境。

(中時 )