支持LINE多年，讓你累積不少貼圖嗎？因為貼圖更新迅速，是否讓你的不少貼圖都少了運用的機會，放在庫裡生灰呢？LINE為紀念貼圖推出6週年，貼心推出了「貼圖換代幣」活動引起好評，開放更多人參與的第二彈活動，今日正式起跑，時間有限，有此需求的朋友千晚別錯過！

LINE「貼圖換代幣 2.0」活動，在6月底發出公告，凡是在7月5日23:59前加入貼圖最前線官方帳號好友，便符合此次活動的參加資格。正式活動今日起跑。在「貼圖最前線」官方帳號中，已推送「貼圖兌幣活動實施中」的通知，點按後即可參與。

LINE「貼圖換代幣 2.0」活動相比當初4月底的活動再升級。當初一組舊貼圖僅能兌換5個LINE代幣，本次則是升級可兌換10個LINE代幣，價值加倍。LINE指出，他們推出這類活動，主因是有些LINE貼圖因為流行語內容，或是用戶身分轉換而不那麼合用，因此期待透過貼圖換代幣的活動，再度活絡貼圖市場。

根據LINE Blog說明，「貼圖換代幣 2.0」活動限裝置Android版本5.0或以上、iOS版本11或以上，且LINE應用程式版本9.14.0或以上的用戶參與。只要你曾購買、符合本次活動規定範圍的貼圖，都能在本次活動中選擇換回LINE代幣，但曾購買的主題及表情貼不在本次活動的兌換範圍內。活動時間為 2020.7.20 (一)10:00 ~ 2020.7.27（一） 23:59 ，僅維持一週，想把手中舊貼圖出清換LINE代幣，一定要抓緊時間進行！

(科技)