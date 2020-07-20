星展銀行（DBS）執行總裁高博德（Piyush Gupta）表示，隨著政府開始收回紓困方案，新冠肺炎帶來的經濟衝擊可能會惡化，銀行業的資產負債表可能歷經「更嚴重的損害」。

高博德接受CNBC訪問時指出，多國的振興措施正協助企業度過眼前難關，但這些措施到期之後，許多企業恐怕難以生存。

他提及，在政治與公民社會之下，政府很難在財務上長期支撐這些企業，意味未來可能會出現很多違約情況，接著就會開始波及金融業。

(工商 )