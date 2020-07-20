白安2020年全新首發單曲〈回家的路〉，MV由剛入圍金曲獎最佳錄影帶獎的導演邱柏昶執導，金鐘獎視后楊麗音演出奶奶，孫子則由邱昊奇演出，兩人精湛演技，輕輕一句「走吧！我們回家」，流露萬分真摯情感，也為整支MV影像倍添真切溫暖。為了感謝他們辛苦地在大熱天從早拍到晚，白安探班時貼心地送上青草茶為他們消暑解渴。
雖然MV主要戲份在兩位演員身上，白安僅需拍攝對嘴畫面，但由於前陣子時常下起午後雷陣雨，導演選擇在早上開拍，白安白晳肌膚難敵體感溫度接近40度的毒辣陽光，肩膀、手臂都曬紅，但白安不介意反而笑說：「幸運的是沒有遇上最近的雷陣雨，開心開心。」
白安全新首發單曲〈回家的路〉，明亮又輕盈的曲風，溫暖了異鄕工作的歌迷，MV延續白安對「家」的理念，是內心的平安、快樂與愛的人，以寬闊聽覺視野，引領思念之心起身上路，只要知道深愛的人正在殷切等待，回家的路途就不算太遙遠。〈回家的路〉MV已於相信音樂官方頻道正式首播。
(中時 )
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