白安Ann《回家的路》MV 。(影/取自相信音樂YouTube)

白安2020年全新首發單曲〈回家的路〉，MV由剛入圍金曲獎最佳錄影帶獎的導演邱柏昶執導，金鐘獎視后楊麗音演出奶奶，孫子則由邱昊奇演出，兩人精湛演技，輕輕一句「走吧！我們回家」，流露萬分真摯情感，也為整支MV影像倍添真切溫暖。為了感謝他們辛苦地在大熱天從早拍到晚，白安探班時貼心地送上青草茶為他們消暑解渴。

雖然MV主要戲份在兩位演員身上，白安僅需拍攝對嘴畫面，但由於前陣子時常下起午後雷陣雨，導演選擇在早上開拍，白安白晳肌膚難敵體感溫度接近40度的毒辣陽光，肩膀、手臂都曬紅，但白安不介意反而笑說：「幸運的是沒有遇上最近的雷陣雨，開心開心。」

白安全新首發單曲〈回家的路〉，明亮又輕盈的曲風，溫暖了異鄕工作的歌迷，MV延續白安對「家」的理念，是內心的平安、快樂與愛的人，以寬闊聽覺視野，引領思念之心起身上路，只要知道深愛的人正在殷切等待，回家的路途就不算太遙遠。〈回家的路〉MV已於相信音樂官方頻道正式首播。

白安新歌〈回家的路〉明亮溫暖，撫慰異鄉遊子疲憊的心。（相信音樂提供）

白安新歌〈回家的路〉明亮溫暖，撫慰異鄉遊子疲憊的心。（相信音樂提供）

白安新歌〈回家的路〉明亮溫暖，撫慰異鄉遊子疲憊的心。（相信音樂提供）

(中時 )