（圖／摘自陳水扁新勇哥物語臉書）

前總統陳水扁目前保外就醫，昨（19）日下午現身民進黨全代會，全程並未受訪，僅向媒體揮手致意。不少人也好奇，阿扁此舉是否有違中監規定，會不會被抓回去？對此，陳水扁表示，若因為投中執評委的票被抓回去，也是求得求仁，並爆「有人不想看到阿扁」。陳致中也在臉書PO出多張照片，表示「這一步，走了整整12年」。

民進黨自2016年二度執政以來，陳水扁第一次至全代會投票，民進黨團總召柯建銘表示，陳水扁沒有參加全代會大會，只是投票，且阿扁過去選舉也有投過票，大家應以比較寬容的心看待。陳水扁之子、民進黨高雄市議員陳致中則說，事先已和法務部溝通，只是單純投票投完就走。

陳水扁昨日在臉書「陳水扁新勇哥物語」指出，自己以卸任黨主席為當然黨代表決意行使民進黨中執評委的投票權，居然受到矯正單位、民進黨團百般刁難，要求阿扁不要出席全代會，已讓步不出席大會，但堅持比照公職可以投票，黨職更沒有不准的道理，「如果阿扁因為投中執評委的票，而被蔡政府抓回去，也是求仁得仁！」

陳致中則在臉書PO出陳水扁前往投票的照片，表示「這一步，走了整整12年，阿扁總統投下全代一票」，去年黨慶重返中央黨部，今年全代會專程來投票。

對此，台中監獄典獄長邱鴻基說，目前所知應無違規，中監會蒐集相關資料並評估、討論。

(中時新聞網)