據「朝鮮中央通訊社」今（20日）日報導，北韓最高領導人金正恩近日到平壤綜合醫院視察施工進度時，發飆痛斥現場所有幹部，不滿幹部們在籌建醫院的過程中，將所需要的材料、設備等負擔強加在人民身上，震怒之餘將所有幹部全炒了。

北韓平壤綜合醫院是為了因應新冠肺炎疫情而動工，今年3月，金正恩還出席動工儀式。但在國際制裁下，加上為了防疫各國國境封鎖，雪上加霜的情形導致醫院極缺建材，種種問題遲遲無法順利解決，金正恩得知後龍顏大怒。

另一方面，因為無法獲得足夠的醫院建設預算，官方開始在民間推動實施各項鼓勵支援項目，因此引發民怨！金正恩在這次視察中，據此嚴厲痛斥幹部們「歪曲了為人民好的崇高構想，可能害黨的形象被抹黑」。

外媒解讀，金正恩這次動怒可能是想演出「以人民優先、營造慈愛的領導者形象」，來安撫北韓人民對防疫不滿的抱怨。

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(中時新聞網)