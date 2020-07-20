彰化縣政府與大葉大學攜手，舉辦原民夏令營，吸引縣內許多學童報名參加。(吳建輝攝)

夏令營豐富且深具文化的課程，從各個面向去回逤根本，了解與學習體驗，讓小朋友了解台灣多元文化之美。(吳建輝攝)

小朋友看著精彩的原住民舞蹈表演，目不轉睛，也為接下來的營隊揭開序幕。(吳建輝攝)

因疫情關係國內國中小學生暑假縮短，但這不影響學童精彩的暑假生活，彰化縣政府與大葉大學攜手，舉辦原民夏令營，吸引縣內許多學童報名參加，不僅讓一般生能接觸原民文化，更能幫助從小生長在都市的原民學童尋根，1連3天的夏令營活動，保證給孩子們一個難忘的暑假。

為了提升彰化學子對原住民文化的理解與尊重，彰化縣政府與大葉大學合作辦理原住民「大手牽手小國小夏令營」，7月20至22日三天，課程由13位大葉大學「原聲原社」的學生帶領，設計許多動靜態課程。

擔任隊輔來自阿美族的吳家宏說，現今網路資訊發達，隨處都能找到關於原住民文化的資訊，但不一定都正確，希望營隊的辦理能傳承文化，幫助原民學童、以及對原住民文化有興趣的小朋友，透過親身體驗，真正認識原住民文化。

原資中心老師張念慈說，原聲原社準備豐富的傳統文化的課程，像是傳統歌謠教唱、傳統手工藝品製作，搗麻糬，甚至竹筒飯製作等，從各個面向去回逤根本，了解與學習體驗，讓小朋友了解台灣多元文化之美。

彰化縣政府教育處長陳逸玲說，彰化沒有原鄉部落，但擁有15個原住民族群，算是一個文化資產豐富的縣市，而除了辦理夏令營讓一般民眾了解原民文化，及助原民童尋根外，預計9月會成立彰化縣原住民教育資源中心，讓每位縣內原住民學生，有更多資源及發展潛能。

(中時 )