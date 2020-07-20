2020年全球經濟受到新冠肺炎疫情影響，部分跨國企業因此無法達成預期收益或發生未預期之損失或費用，以致於影響營運結果，產生利潤下滑甚至虧損的情形。

跨國企業面臨移轉訂價問題與風險，須對現行集團移轉訂價政策進行重新評估與調整，或開始蒐集必要之資訊以應對稅局未來可能的查核。

KPMG安侯建業稅務投資部執行副總林嘉彥表示，在進行移轉訂價分析時，公司、行業或市場之間因經濟危機所產生的影響越多樣化，要找到合適的可比較對象之交易並進行可靠之移轉訂價分析的機會就越小，且資料庫中可比較對象財務數據有時間上的落差，企業往往可能係以落後一年度或甚至兩年度之財務資料進行分析，因此企業應預先思考新冠肺炎疫情對其造成的影響，確定是否依然可以適用目前的訂價政策。

林嘉彥認為，若企業因疫情導致利潤下降或因而調整集團移轉訂價政策，須保存相關資料以於日後稅局質疑時，佐證說明並非刻意以移轉訂價不合常規安排所導致之結果。另企業同時應檢視並考慮是否須重新議訂有移轉訂價調整之合約條款，以反映新的常規交易狀況。

此外，企業若有簽訂預先訂價協議（APA），須檢視根據所商議之APA中，企業若面臨不可抗力或無法預測之經濟衝擊，是否可對APA談定之結果做出調整。而在跨國企業供應鏈的改變之下，多數企業可能考慮進行集團重組，企業須留意並遵守各國對於集團重組之相關移轉訂價要求，備置相關文件以佐證企業重組之商業理由及其合理性。

林嘉彥指出，面對新冠肺炎疫情衝擊全球各產業鏈，從移轉訂價的角度來看，跨國集團應考慮及審慎評估疫情期間與經濟衰退下對移轉訂價政策之影響，評估集團是否須重新安排移轉訂價協議，並備妥相關文件，以降低未來之潛在稅務風險。

(工商 )