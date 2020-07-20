勤業眾信（Deloitte）教育基金會日前舉辦「2020第九屆勤業眾信稅務達人挑戰賽」，吸引25支大專院校隊伍參賽角逐稅務達人寶座，最後由輔仁大學會計學系第二隊拿下冠軍寶座。

而台北商業大學會計資訊系榮獲亞軍殊榮，季軍與殿軍得主分別為政治大學財政學系和輔仁大學會計學系第一隊，前四名就有兩名為輔仁大學。

曾經擔任財政部政務次長、以租稅專長聞名的台灣期貨交易所董事長吳自心受邀致詞時表示，「勤業眾信稅務達人挑戰賽」引導青年學子將所學落實於實際的企業營運中，提升對租稅議題分析與判斷的能力，更期盼學子們能超前部署，期許有更多跨領域的學子們可培養對稅務的興趣，進而在稅務層面上提供不同的發想及思考，讓未來稅制發展趨於多元。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲則表示，近年來有越來越多非財稅專業的學生參賽，顯見「跨域學習，多元整合」是現今發展趨勢，隨著時代變遷，會計師事務所對於稅務專業領域人才的需求已不再限定於典型的稅務專才，透過稅務達人挑戰賽，勤業眾信也希望挖掘極具潛力的跨領域人才。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信指出，稅務達人挑戰賽個案分析題目皆著重於反映當前稅務趨勢，尤其近年政府積極鼓勵台商，將海外資金匯回進行實質投資，並給予各項租稅優惠，學生須透過題目設計，可檢視資金回台流程法遵與租稅規劃。

此外，林宜信認為，各國持續推動移轉訂價法規、加強查核力道，及加強稅務資訊揭露交換的合作，台商企業跨國投資架構及國際分工營運模式，更應定期檢視各企業的功能及利潤配置是否符合經濟實質及符合常規交易，以避免重複課稅而增加稅務成本。

(工商 )