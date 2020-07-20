日本埼玉縣新座市發生了一起公務員迷昏未成年少女，並企圖帶往旅館性侵的案子，日本警方在19日時，以違反準強制性交罪將該名公務員逮捕，但逮捕後，該名公務員堅持否認犯行。

根據日本媒體《朝日新聞》報導，現年46歲的嫌犯菅原久興任職於復興廳（311地震後，日本為了災後復興所設置的中央省廳），擔任參事官的助理。他在社群網站上看到被害少女的發文，表示想要徵求「爸爸活」（パパ活），菅原看到文章後就與被害少女相約吃飯。

被害少女表示，她與菅原在5月27日於東京都豐島區一間居酒屋碰面用餐，隨後菅原趁少女不注意時，在她的酒中餐入安眠藥，並且趁其意識不清時帶到旅館猥褻，甚至企圖性侵。而少女事後被菅原送上計程車後才恢復清楚的意識，並且驚覺自己遭到侵犯，因此馬上前往警察局報案。據少女表示，她與菅原是在網路上認識，菅原曾答應她只要陪吃飯就會支付零用錢給少女。

而警方在19日時，以違反準強制性交罪逮捕嫌犯菅原久興，菅原被逮捕後堅決否認犯案，並解釋「帶她去旅館只是為了休息，我什麼都沒有做，也沒有對她下藥」。

「爸爸活」（パパ活）是近年風靡在年輕少女中的一種特殊性質打工，不同於有性行為的援助交際，爸爸活是「只約會、但並不發生肉體關係，接受男性經濟援助」的一種交往方式，在日本甚至有專門仲介爸爸活的網站。日本知名編劇野島伸司就曾以此為主題撰寫劇本，該劇就以「パパ活」為名於2017年放映。

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(中時新聞網)