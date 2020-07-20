為了響應新冠肺炎防疫新生活，教育部提撥新台幣20億經費委請體育署發放400萬份面額500元的「動滋券」，不過開放申請首日就有民眾抱怨登入狀況「凍滋」，瀏覽器沒反應，體育署今天中午開記者會說明，也呼籲民眾分流申請，盡量在離峰時段申請。

教育部部長潘文忠本月初表示，指示體育署從運動發展基金中編列振興預算，除了三倍券，針對運動產業加碼振興，刺激民眾的運動消費；體育署綜合規劃組組長劉姿君解釋申請及使用方式，「除了之前三倍振興券登記的26間廠商，也歡迎運動產業業者上『動滋網』登記，綜規組審合通過後，民眾就可以在這些店家使用『動滋券』。」

體育署表示，申請動滋券沒有年齡身份限制，只要本國國民及持有居留證的非本國籍配偶，都可以上「動滋網」登錄個人基本資料參加抽籤，登記採分流方式，7月20日周一起身份證末碼單數者在周一、三、五登記，偶數者在周二、四、六登記，周日則開放單、雙數均可登記，7月28日抽籤，中籤者會透過簡訊、電子郵件通知，民眾也可以上動滋網查詢。

不過今天開放登記首日，有民眾抱怨從上午7點動滋券登記網站根本進不去，不過也有民眾透露半夜3點申請，短短30秒就搞定，對此劉姿君表示，有向中華電信租用機台，目前已經從30台加掛36台，到今天中午已經有12.6萬人申請，也呼籲民眾分流申請，避免網站塞車，至於已經進去頁面、填好資料但卡住的民眾，可以先退出等一小時再進入，因為資料已經上傳，但要讓資料庫跑一下。

動滋券屬於線上電子錢包，中籤者可獲得500元抵用券QR Code，不過必須現場刷QR Code使用，民眾可以先線上購買運動票券或裝備，再到現場折抵，可以單次或多次抵用，使用期限到今年12月31日，不足部分金額民眾必須自己補足。

(中時 )