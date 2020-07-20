張姓男子疑誤踩油門，連續衝撞路邊機車，造成1人受傷。（王揚傑翻攝）

賓士車駕駛誤踩油門 連撞26機車

今（20）日上午11時40分許，38歲張姓男子駕駛白色賓士轎車行經新北市新店區安民街，疑因服藥後精神恍惚，停車時不慎誤踩油門向前暴衝，連續撞擊停放路邊機車26輛、自行車3輛、自小客車1輛，正在牽車36歲王姓男子閃避不及遭撞，造成雙膝擦挫傷、左腳踝骨折，隨後被送往新店耕莘醫院開刀治療。

警方現場對張姓駕駛進行酒測，酒測值為零，確實肇事原因正調查中。

(中時 )