振興三倍券15日上路後，民眾對於如何辨識「真假三倍券」出現不少困惑，其中討論度最高的就是「梅花」設計，另外，近日民眾也瘋上網登記藝FUN券、農遊券、動滋券。對此，資深媒體人趙少康今(20日)在政論節目中則批，這是「以券治國」。

各部會分別推出振興券。(記者莊雅婷製表)

趙少康在網路政論節目《鄉民來衝康》中，談到近期各部會推出的各種振興券，他忍不住地說，這是「以券治國」，也質疑這是原先希望達到的效果嗎?且三倍預期達到的效果，政府卻沒有說出來。

而針對三倍券梅花浮水印位置較偏的問題，節目嘉賓、資深媒體人黃暐瀚也在現場拿出三倍券，親自示範找印花位置，但現場的大家無法在第一時間立刻辨識出，也讓趙少康忍不住說，「來發起全民找梅花運動...」。

另外，趙少康也批評，其實很多店家、業者早就有自己推出折價券，早就做刺激消費的行為。

然而，針對消費券真偽部分，經濟部也發文提醒大家，振興三倍券上的梅花「位置不固定」，「可能完整、可能不完整」，中央印製廠也說，「真偽辨識不是只靠梅花圖案水印，其他還有十餘項防僞特徵，如凹版浮凸印紋、變色油墨、隱藏字...等」，請大家搭配三倍券上的凹版浮凸印紋、變色油墨、隱藏字、Taiwan微小字等防偽識別來判斷，就能安心領券、安心消費。

(中時新聞網)