近期氣溫持續飆高！市議員張玉嬿20日為中市國中、小學童請命，要求市府應利用暑假期間，全面總體檢全市未裝冷氣的國中、小學加裝冷氣，暑假開學後才有舒適環境學習上課。中市教育局說，將配合中央前瞻計畫補助項目編列地方自籌款，為各區學校爭取經費協助改善夏季教室悶熱問題。

張玉嬿說，各校剛開始放暑假，她陸續接獲多位老師陳情，指任教的國中、小教室沒有冷氣，中午到下午這段時間體感溫度達到40度，學生們無法專心上課導致教學品質下滑；中市標售大量公有地市庫應該很充裕，她質疑為何中市要等2年才有經費安裝冷氣？

張玉嬿指出，台中市國中、小冷氣裝設率約3成，尚有約9700間教室需裝設冷氣、經費約15億元；需進行電力改善的學校約有180所、經費約4億7000萬元；太平區有宜欣、太平、坪林、頭汴、建平、中華、東平、長億共8所國小，得先進行電力改善才能裝冷氣，否則就會跳電。

張玉嬿表示，盧市府1年多就大賣土地254億元，市府1年卻只編1億元來為中小學裝冷氣，緩不濟急；目前裝冷氣既是中央政策，市府負擔相對減輕許多。她要求市府優先籌編學校電力改善規劃配合款，免得弱勢的學校和學生越弱勢，裝冷氣又得比其他學校慢半拍！

教育局說，從107年至今共籌措經費近2億元，補助全市國中、小裝設冷氣及進行電力改善，目前全市國中、小冷氣裝設比例約3成，正持續加速建置中；未來也將配合中央前瞻計畫補助項目，編列地方自籌款，為各區學校爭取經費，協助改善夏季教室悶熱問題。

市府強調，針對標售公有地部分，市府陸續啟動多項重大市政建設，包括水湳國際會展中心、綠美圖等，並藉由出售配餘地、抵費地等方式籌措財源，一切依法辦理，盼加速建設台中，提供市民更好的市政服務。

(中時 )