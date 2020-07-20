安心亞主打〈來追我男友吧〉舞蹈版MV今(20)日上架。（環球音樂提供）

安心亞《愛得起》專輯首波主打〈來追我男友吧〉舞蹈版MV今(20)日上架！無喘息式的超強力舞步掀起網友熱議，全球知名的編舞老師Karon Lynn曾與Rihanna、Alicia Keys、Selena Gomez、Justin Timberlake等國際巨星合作，以魔鬼訓練讓安心亞4天學會2首完整舞步，也讓安心亞直呼：「全身骨頭都要散了！」

安心亞去年到紐約進修舞蹈，在課堂上學到一支非常喜歡的舞，上網一查發現是Karon老師編的，決定無論如何新專輯都要邀請他來編舞。「感謝公司真的圓了我的夢，把我的『男神』找來，我簡直興奮到睡不著！」她見到偶像男神當場變成小粉絲，直呼：「感覺好像電視裡走出來的人，現在卻在身旁教我跳舞！太夢幻了！」

Karon Lynn表示，通常一首舞蹈都會排練一周，但安心亞4天就學會2首完整舞蹈，既有天份又肯努力：「就算是規定的休息時間，她也一個人在旁邊拚命練習，真的很不容易，我相信她會成功，也希望她能夠更有自信。」安心亞每天連跳12小時，叫苦連天表示：「感覺骨頭都要散了！全身都在痛！心也在痛，超累！」她苦笑說，第一天老師還會慰問：「妳體力還可以嗎？是否要休息？」後幾天換她頻繁反問老師：「老師，您需要休息嗎？」

安心亞說，舞蹈搭配〈來追我男友吧〉歌曲概念，希望女生談戀愛要足夠自信，男友如果被追走，代表他不夠好，因此講究有力、自信的態度。她也分享在學生時代曾有一任男友，約她一起過聖誕節，她滿心期待、還為了給男友驚喜，準備親手織的圍巾當成聖誕禮物，但到了當天，男友居然失聯、怎樣都連絡不上。她表示：「我雖然被他放鳥，但還是擔心他究竟怎麼了，於是衝到他家看看是不是因為身體不適才沒有來找我？」

沒想到，安心亞到了男友家，男友出來應門的瞬間，安心亞卻在門縫看到一個女生在他身後，現場氣氛瞬間凝結，她還顧及男友面子說了句：「啊，不好意思我按錯門鈴了。」然後淚流滿面、火速逃走。安心亞說，「他事後仍然試圖解釋和挽回，但是那些忽冷忽熱、那些突然失聯，都讓我感覺到，愛情中還有另外一個人的存在。」這段經歷讓她太過痛苦，最後她決定成全對方，果斷「放生」。

相較於當年因恐懼而逃避，如今的安心亞已是自信的「全能女神」，不會因為害怕就不敢付出，就像歌曲裡寫的「有人想追我男友就追吧」，她也號召歌迷分享「男友被追」的經驗，要大家一起站穩甜美自信的「正宮」位置，可至安心亞官方IG的相關貼文留言。安心亞全新專輯《愛得起》7/17開始預購 7/31正式發行，她將於8/8(六) 14:00台中廣三SOGO、18:30高雄夢時代幸福廣場，8/9(日)14:00台北西門町聯合醫院廣場簽唱會。

安心亞主打〈來追我男友吧〉舞蹈版MV今(20)日上架。（環球音樂提供）

Karon Lynn第一次為非美籍的歌手編舞，稱讚安心亞努力又有天分。（環球音樂提供）

(中時 )