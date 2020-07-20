王淨、范少勳、導演謝沛如出席《比悲傷》影集開鏡。（好好看文創／滿滿額娛樂提供）

王淨、范少勳主演的《比悲傷》影集正式開鏡。（好好看文創／滿滿額娛樂提供）

《比悲傷》影集正式開鏡。（好好看文創／滿滿額娛樂提供）

曾少宗、蔡嘉茵、王淨、馬念先、導演謝沛如、白潤音、范少勳出席開鏡儀式。（好好看文創／滿滿額娛樂提供）

催淚賣座電影《比悲傷更悲傷的故事》挾著超人氣拍攝全新影集，8日正式舉行開鏡儀式。新科台北電影獎影后王淨、金馬獎最佳新演員范少勳接棒陳意涵、劉以豪，成為影集版的男女主角張哲凱與宋媛媛。為豐富影集版劇情，除了從兩人學生時期相處開始描寫，並新設計了同樣深刻揪心，且平行於原電影版哲凱與媛媛愛情故事的愛情主線，邀來王柏傑、女星邵雨薇擔綱這條現代愛情線的男女主角，藉以對照呼應哲凱與媛媛犧牲自我的淒楚愛情。

《比悲傷更悲傷的故事》影集預計拍攝10集，製作費用高達1.8億，由滿滿額娛樂出品，好好看文創暨滿滿額娛樂共同製作，羚邦控股、影一製作所、能率影業聯合出品，18日開鏡儀式上，主要演員包括台北電影獎新科影后王淨、金馬獎最佳新演員范少勳、曾少宗、馬念先、蔡嘉茵、白潤音等相偕出席。不克出席開鏡儀式的監製林孝謙、編劇呂安弦、演員王柏傑、邵雨薇、袁艾菲與北影新科最佳女配角姚以緹等全新黃金主創組合皆對新版全新浪漫、感人至深的愛情影集充滿期待。

王淨剛剛拿下台北電影獎新科影后，此次擔綱影集《比悲傷更悲傷的故事》媛媛一角，監製林孝謙直說：「自己早有預感，頒獎當天早上，還傳訊息鼓勵王淨跟姚以緹，讓她們好好準備感言，結果她們都拿獎了；而且電影版『媛媛』陳意涵正巧是2010年台北電影獎影后，原來《悲傷》能傳承北影影后啊！」導演謝沛如覺得王淨很適合媛媛角色的古靈精怪，希望能把她比較活潑可愛的一面發揮出來。

詮釋過多部翻拍作品的王淨，戲稱自己好像「翻拍小公主」，坦承還在苦練媛媛角色的「一秒鐘落淚」，直說：「這應該是這部戲最困難的硬仗」，由於媛媛職業是作詞人，才女王淨也開始研究寫詞，趁機藉著這角色好好體驗一下作詞人的生活。

曾拿下金馬獎最佳新人獎的范少勳，則是擔綱影集哲凱一角。林孝謙意外發現自己跟范少勳相當投緣，兩人有著相似的品味，他喜歡用精油味道幫演員設定角色記憶，而范少勳也很喜歡幫角色找味道；導演謝沛如則喜歡范少勳渾身散發出「傲」的感覺，「看他的臉，會覺得他有種憤怒或力量，有種令人喜歡的那種偏執自傲的感覺」。

罹患絕症的音樂人角色對范少勳充滿新鮮感，例如為了詮釋絕症，范少勳特地買書研究白血病，「音樂領域也是我沒經歷過的，彈個吉他在戲裡帥一下，真的蠻不錯」，但完全不會彈吉他的他坦言遇到大難題，「直到這一刻我都還在專心練吉他，指尖還有點麻麻的，在劇中要彈兩首新歌，挑戰十足」。

王淨稱讚首度合作的范少勳很敬業，「在與少勳試戲時，他的動作神韻都很進入角色，眼睛很大，情緒很真誠，可以在第一時間看到他想傳達的情緒；看過他的《下半場》，覺得他很棒很厲害。」范少勳稱讚跟王淨第一次試戲就很有感覺，「導演調了很多次不同情境，不管是說話方式、節奏，每次都感覺跟她很有默契。」。但范少勳卻沒看過王淨影后得獎作《返校》，「因為不敢看鬼片！對，我會怕！怕看完那個聲音跟畫面會記在腦海。」，范少勳笑說他怕鬼片等級已經到連《魔戒》、《哈利波特》都不敢看了。

滿滿額娛樂總經理陳其遠看好熱門題材將延伸追劇熱潮，影一製作所總經理李烈則表示「好的標的物都是大家在市場上拼命尋找的，謝謝《比悲傷》製片方願意給影一機會參與投資，相信在好團隊的帶領下，影集一定也會有好成績。」好好看文創總經理暨監製莊淳淳則表示 ：「此次影集最重要就是要比電影原作更動人，讓故事內容能更真摯觸動觀眾感情。」編劇呂安弦表示：「很感謝也很開心『比悲傷』能從電影版發展成影集版，10集長度也讓編劇團隊有機會以更完整的故事來感動大家。」

導演林孝謙此次升格與監製莊淳淳一同擔任監製，坦承籌備這齣劇，真的是耗費洪荒之力，上百個場景，數百套衣服，加上重寫數次的劇本，為期一個月的排練，就是為讓觀眾可以感受到悲傷的魔力，像電影創造的熱潮般被影集所折服。此次力邀《大餓》新銳導演謝沛如擔綱影集版導演，林孝謙表示與謝沛如合作非常有趣，自己還精心準備了24道錦囊，當她拍攝遇到任何狀況時，可以隨時拿出來看，當然也希望這些錦囊不會有被用到的一天！

導演謝沛如表示沒想過自己有機會拍《比悲傷》影集版，一直就較少碰觸重情緒的浪漫感題材，因此特別想嘗試這類作品。首次拍攝電視劇，特別感到緊張，尤其原作是大家那麼喜歡的電影，非常感謝大家這麼照顧她。至於影集版將會如何改編？謝沛如表示：「電影原作很精彩，讓人鼻酸的結局，特別是經典的場景，當然還是希望能夠在影集重現，例如天橋、婚禮、操場跑步等畫面；同時影集將加入更多角色相處時的活潑元素，前面越開心，後面的悲傷感才會更重。」

《比悲傷更悲傷的故事》影集預計拍攝10集，製作費用高達1.8億，由mm2 與羚邦控股聯合國際發行，預計2021年上架，目前正與各國際平台洽談合作中。故事劇情除了眾所皆知的張哲凱與宋媛媛，也將有更多其他相關人物角色故事呈現在觀眾面前，而兩人愛情故事又給予旁人什麼樣勇氣，也將是影集的重要看點；主演卡司包括王淨、范少勳、王柏傑、邵雨薇、姚以緹、曾少宗、袁艾菲、白潤音、馬念先、蔡嘉茵等。豪華卡司與黃金三角製作團隊刻劃全新浪漫、感人至深的愛情故事，屆時勢必將成為2021年最受眾人矚目與期待的台灣影集。

(中時 )