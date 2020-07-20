國民黨立委費鴻泰手部韌帶受傷，需戴著手臂吊帶。（圖／摘自費鴻泰臉書）

立法院審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠爆發肢體衝突，國民黨立委費鴻泰在推擠中手部韌帶受傷，血流如注。日前他在臉書發文，表示韌帶重建手術順利，目前恢復中，18日再PO文感謝大家的關心與鼓勵。

費鴻泰16日在臉書報平安，表示韌帶重建手術順利恢復中，感謝江啟臣主席探訪，也感謝郝龍斌前副主席、蔣萬安書記長等黨團幹部、立院同仁與各界連日來的關心，並喊話「我們會越挫越勇、團結再起，堅絕反對東廠化的監察院」。

18日費鴻泰再PO文，感謝各位好朋友的關心與鼓勵，17日出院起步走路，就必須開始戴著手臂吊帶，保持手臂位置要高於心臟位置，避免手臂腫脹。

費鴻泰認為，「傷筋動骨一百天」很有道理，也要開始學習用左手寫字，因為右手的復健需要三個月，才可能恢復原有的狀況，笑說也許到時可以雙手寫字。

網友紛紛留言祝費鴻泰早日康復，「大哥加油…您一定行的！」「辛苦了，加油」「感恩為黨流血，阻擋邪惡勢力」「樂觀進取，好樣兒！敬佩！加油！」

(中時新聞網)