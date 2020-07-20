配合振興三倍券，農委會推出的「農遊券」超過512萬人搶玩！農委會20日以簡訊方式將票券資訊發送給中籤的500萬人。農委會預估，農遊券可帶動農業旅遊等產值超過50億元，若再加上三倍券的消費，可以幫農民、農村及農業帶來超過200億元以上產值。

農委會特別提醒，農遊券必需在接獲簡訊通知後60日內使用完，並注意要跨區使用，消費每滿250元即可抵用農遊券一張，一筆消費可以多張農遊券合併抵用，使用不分平假日但不找零，也可以併同使用紙本或電子三倍券共同消費。

農委會指出，獲得農遊券的人，即日起可拿著「三倍券加農遊券」，一起買農產、玩農村、遊漁港、吃農家菜，用行動支持台灣農業和農漁民。目前全台有超過2千家農林漁牧業者加入農遊券消費抵用合作業者，農委會因此建議出遊前，先至農業易遊網「農遊券專區」查詢農遊券合作業者以利規畫行程。

農委會表示，使用三倍券、農遊券還有提供好康三重送優惠，第一重遊客到農業場域購買限定優惠商品，每滿1,500元，再加贈農遊券1張，限量送完為止；第二重使用農遊券消費加碼抽獎活動，獎品包含手機、兩人同行台東一日遊、休閒農場住宿券等；第三重於部分農遊券合作業者場域消費，享滿千送百贈禮。

農委會表示，500萬張「農遊券」登記抽籤活動自7月9日 15時開始至18日 23:59 截止，共有5,127,513人完成登記，有效抽籤人數為5,117,972人。

(工商 )