「大哥哥大姐姐，愛心餅乾一50元。」有時走在台北街頭，耳邊不時傳來奮力的叫賣聲，抬頭便可看見，胸前背著一籃手工餅乾努力工作的身影。有網友在PTT上發文詢問「不知道他們賣的東西味道如何，一包50元有價值嗎？」底下就有網友曝光3點八卦，讓網友紛紛淚噴，「我以前以為是半詐騙，之後遇到一定會支持。」

文章一發，意外釣出網友回文表示，這些智能障礙的孩子，來自基隆熊米屋。為了訓練他們生活自理、以及與人互動的能力，基隆智障家長協會的老師或家長，每天都帶學員從基隆搭車到市政府販售餅乾。「我相信他們都是一群善良的天使 透過販售技巧，也可以減緩他們老化的狀況。」

文末，他也曝光3點八卦，「工廠目前在基隆，大腸圈名店旁」、「以後會擴大到瑞濱，甚至有觀光工廠可以參觀」、「蓋好的為社區家園，可以幫助更多需要的身障成人。因疫情關係，其實今年狀況不佳，2020更需要大家的幫忙！」

貼文發出後，許多網友也紛紛感動表示，「我以前以為是半詐騙，之後遇到一定會支持」、「推！東西都蠻好吃的」、「真的是需要幫忙，而且東西不差」、「買這個比去喝啥網紅飲料店好多了」、「以為像愛心筆一樣騙人的，原來是真的，下次經過支持一下。」、「原來是這樣，謝謝發文！」

(中時新聞網)