從日前中印邊境對峙以來，印度不斷推出針對大陸企業在印的管制政策，近期更有愈演愈烈之勢。據《印度時報》19日報導，印度政府宣稱已確定至少7家在印度營運的大陸公司「與中國軍方有關聯」包含如阿里、華為與騰訊等，正考慮對這些公司採取某些限制措施、置於嚴格監控下，以減少在印度經濟中的參與度。

具體來看，被印度政府認為與大陸軍方有關聯的企業，包括新興際華集團及其投資的新印度鋼鐵公司、中國電子科技集團及其在印度安德拉邦投資建設的光伏設備製造廠，以及阿里巴巴、騰訊、華為和上汽公司等。印媒列舉上述公司與大陸軍方的聯繫，並專門提到其中個別公司曾遭美國司法部調查，捲入非法出口案件和軍事間諜活動。

據《環球時報》引述專家指出，大陸軍隊經商辦企業的情況從上世紀90年代就被禁止，如果僅因一些網頁內容就認定一些企業與大陸軍方有關聯，不僅過於魯莽、證據不足，對這些公司也不公平。但該專家也承認印度政府這樣的表態與當前印度國內的對華示強聲浪有關。

(旺報 )