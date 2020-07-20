新北市首起三倍券詐騙！網路買三倍券遭詐財 15:572020/07/20 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 社群網站已出現多個買賣三倍券社團。（翻攝自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 社群網站已出現多個買賣三倍券社團。（翻攝自臉書） 新北市出現首起三倍券詐騙案，新北警方昨（19）日接獲民眾報案，指稱在臉書上看到賣家販賣4份三倍券，1份2500元，4份1萬元，被害人匯款1萬元後，賣家卻消失拒不聯繫，被害人遂向警方報案。 振興三倍券正夯，臉書也已出現多個社團，提供貼出網友販賣或收購三倍券的資訊，從網友留言數可見詢問度相當高，引來不法之徒趁機詐財。 警方呼籲，網路購物付款方式很多，還是一手交錢一手交貨最安全，買賣成交後，需透過電話或電子郵件與商家聯繫，如果沒有真實聯絡資料，或一直聯繫不上，千萬不要急著匯款。 (中時 ) #三倍券 #警方 #聯繫 #販賣 #網友 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女大生狂歡染愛滋 無知3年四處感染…有如滾雪球！ - 社會 慘！他掉進「攪拌機」 5人衝去搶救也陪葬 - 社會 辣媽搖搖椅上大戰房東 羞喊：「不要在2樓」原因曝光！她下場超慘 - 社會 律師「騎人妻」還「搞出人命」 遭停職半年 - 社會 偷腥夫允許「別搞上爸就好」 人妻大戰小王66次插旗摩天輪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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