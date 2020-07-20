社群網站已出現多個買賣三倍券社團。（翻攝自臉書）

新北市出現首起三倍券詐騙案，新北警方昨（19）日接獲民眾報案，指稱在臉書上看到賣家販賣4份三倍券，1份2500元，4份1萬元，被害人匯款1萬元後，賣家卻消失拒不聯繫，被害人遂向警方報案。

振興三倍券正夯，臉書也已出現多個社團，提供貼出網友販賣或收購三倍券的資訊，從網友留言數可見詢問度相當高，引來不法之徒趁機詐財。

警方呼籲，網路購物付款方式很多，還是一手交錢一手交貨最安全，買賣成交後，需透過電話或電子郵件與商家聯繫，如果沒有真實聯絡資料，或一直聯繫不上，千萬不要急著匯款。

(中時 )