農委會林務局為強化野生動物救援網絡，今日與社團法人台灣野灣野生動物保育協會簽署合作協議，共同推動東部第一座大型野生動物救傷中心，為野生動物救援網補齊東部這塊拼圖，並將全力協助東部地區野生動物救援工作，尤其台灣黑熊、穿山甲等保育類野生動物的緊急救援與醫療照護，將更能把握黃金醫療時間，提高動物復原野放的機率，保護珍貴的野生動物。

由於東部地區近年野生動物救傷需求日增，野灣野生動物保育協會去年主動發起募資，規劃成立東部救傷中心，林務局即透過計畫補助，與野灣團隊簽訂合作協議，建立夥伴關係，採公私協力模式共同推動東部第一座大型野生動物救傷中心，補足花東地區救傷量能。未來將協助花東地區台灣黑熊與穿山甲等保育類野生動物緊急救援醫療，以及其他本土野生動物之救傷與野放工作，而台北市立動物園、特有生物研究保育中心及屏東科技大學也將提供獸醫人力、器材設備及收容場域等後援，加上地方政府保育單位與委託之救傷單位，串連起完善之野生動物救援網絡，共同守護台灣生態。

林務局表示，由於人為活動擴張，加上民眾保育觀念提升，野生動物救援案件需求量逐年倍增，歷年來政府已投入許多經費和人力執行野生動物救援工作，從2018年起更針對保育類野生動物提升救傷醫療、照養及野放工作量能。如台北市立動物園負責北部保育類野生動物救援、水獺、石虎域外保育及野生動物專科醫療；特有生物研究保育中心負責中部及黑熊、石虎、穿山甲、黑面琵鷺等救傷與野放，國立屏東科技大學則負責南部及黑熊、穿山甲、鳥類等救傷與野放，並有台灣大學協助北部野鳥救傷醫療、金門縣野生動物救傷站協助水獺等野生動物救傷。無論是大家熟悉的水獺大金、小金、金莎，大雪山的牙痛母熊，或是花東的南安、廣原、利稻小熊，以及最近已傷癒準備野放的錦屏母熊等，都是透過野生動物救援體系安排後送及醫療。根據統計，近5年來共救援超過500隻瀕臨絕種野生動物以及穿山甲，在經過療養及野放訓練後，有5成以上順利返回自然。

目前各專業野生動物急救站分別位於北、中、南部及離島金門地區，生態資源豐富的花東地區並專業野生動物救傷機構。隨著保育觀念逐漸普及，野生動物救傷通報案件較5年前已增加2倍以上，近年更陸續出現多起台灣黑熊及穿山甲救援事件。往例此類重大救援案件均需西部獸醫支援，亦需後送至台北市立動物園或屏東科技大學。林務局指出，東部野生動物救傷中心將可大幅縮短動物送醫路程，降低動物在運送過程中發生緊迫情形的機率，提升救援人員抵達現場時效，把握黃金醫療時間，增加動物復原及野放成功機率。林務局與野灣野生動物保育協會將攜手完善東部野生動物救傷中心，讓野生動物保育計畫順利推進。

(工商 )