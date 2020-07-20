LED廠商東林（3609）將於8月22日同一天分別由東及開發及德鑫投資兩大不同陣營股東召開兩場股東臨時會，討論議案中除各自解任對方董事外，也將同步進行董事補選。東及開發表示，目前該陣營掌握東林公司股東開立的持股證明書，比例已超過總發行股數五成，呼籲全體東林股東支持此次股東臨時會之召開，並踴躍出席交換各自想法，各方股東應避免透過市場上發布片面訊息而不當影響公司營運。

根據最新公開資訊觀測站資料顯示，東及開發為東林公司主要股東，東及開發之法人代表李懷原說，入股東林則早在去年由前董事長高明仁邀請策略聯盟，欲借重雙方在LED產業上各自掌握業務及生產製造上的不同競爭優勢，共同攜手開拓全球市場的銷售布局。李董並指出，東及是東林公司重要策略聯盟夥伴的身分始終未變，充分考量東林公司利益及尊重全體股東權益，有助於公司治理之提升，對於股東臨時會之召開及股東權利之行使，一切均會遵循完整的法令規定及程序辦理，並籲請全體股東出席股東會行使表決權及選舉權之機會，以確保自身股東權益不受損害。

李懷原強調，本次股東臨時會之召集係基於獨立董事善盡職責為公司與股東之權益著想，並不涉及外界所指的經營權之爭，一切皆以促進公司健全經營、維護公司形象及全體股東權益保障為優先考量，因此，再次重申希望全體東林股東避免透過市場上發布片面訊息，造成影響公司營運的疑慮，以及公司員工、股東、投資大眾及主管機關等各界不必要的擔憂及紛擾。

(工商 )