時令進入溽暑，最需要開胃的美食勾起食慾，吃辣不僅提振食慾，更能去濕排毒、增強免疫力。

其中，台灣人最愛的麻辣火鍋，就算體感溫度飆高也要吃，就有火鍋業者新推出「爆炒川府麻辣湯」，基底湯是用豬雞骨熬製的白湯，加入熱鍋爆香的燈籠椒、子彈椒、茴香、甘草等辛香料食材，更能突顯麻香與辣度。搭配「川辣牛肉滑」、「烈火虎掌」（麻辣豬蹄筋）等一起品嘗，更是過癮。

糊臘山竹筍。（圖／台北國賓大飯店提供）

而飯店川菜廳結合正宗川菜做法與當季在地食材，打造出多道香麻的道地川味。像是「剁椒粒粒香」，以彈嫩帶勁的牛肚搭配口感爽脆的小黃瓜與茄子丁，加入特製剁椒醬入味，整體滋味清爽麻口、爽脆輕盈，讓人忍不住一口接著一口。

剁椒粒粒香。（圖／台北國賓大飯店提供）

「糊臘山竹筍」嚴選口感細嫩脆甜的花蓮野生箭筍，簡單汆燙後以自行提煉的紅蔥油拌勻，鹹鮮脆口。重點是使用了川菜辣味靈魂「刀口辣椒粉」冲淋滾燙熱油，牽引出二荊條辣椒的層次辣香，香辣脆口，令人欲罷不能。

美國菲力牛排 (四川風味) 。（圖／S Hotel提供）

最特別的是，連牛排也有四川風味。主廚特別研發這款亞洲風味的菲力牛排，首先必須將菲力牛排以麻婆醬汁醃泡3天，再以孜然、香菜籽、四川花椒打成粉末包裹在外，最後炭烤完成，口感外脆內鮮嫩，麻辣的滋味和辛香料香氣相輔相成，展現獨特美味。

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(中時新聞網)