孫姓男子今年5月駕車載女大生夜遊，凌晨提議到陽明山看日出，上午5點多將車停在竹子湖路邊並以蝴蝶刀恫嚇「你想要看你的屍體倒在路邊嗎！」隨即犯下強制性交罪，還用手機拍下女大生裸照，女大生為保全性命停從指示，返回住處後立即向警方報案。士林地檢署偵結，依加重強制性交罪、妨害秘密等罪起訴孫男。

多項前科的孫男，今年5月20日與朋友約3名女網友到海邊遊玩，凌晨4時許，車上的友人一一返家，剩下孫和女大生，孫提議與女大生一起到陽明山擎天崗風景區看日出，2人下山途經竹子湖一處休閒農場，孫突然停車，到後座告訴正在打瞌睡的女大生「我想來一發」。

女大生驚醒後拒絕，雙方拉扯時，孫男以蝴蝶刀恫嚇「你想看到你的屍體倒在路邊嗎？」女大生掙扎跌倒在路邊又被抓回車內，遭喝令脫下衣褲拍攝裸照，女子擔心在不知名的山路，只好順從孫男所為，直到返回住所後才向警方報案。

警方隔天下午4點逮捕孫男，他辯稱，兩人是很自然發生，女大生受傷是不小心跌倒，因不滿他私自拍攝性愛影片才報案，2人發生關係後，女大生還到便利商店買東西，質疑女大生如果不願意，為何沒以逃跑。

起訴指出，女大生報案時身上受傷，告訴社工害怕遭報復，且背包拉鍊損壞，證明2人曾發生拉扯，確已違反女大生意願，且為了逃跑才受傷，孫男所辯是為了掩蓋罪行，依加重強制性交提起公訴。

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(中時 )