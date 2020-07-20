高雄市長補選，藍綠兩黨候選人陳其邁、李眉蓁都努力在各項議題上提政見和對手進行攻防。據一份媒體最新「網路總聲量」調查顯示，民進黨候選人陳其邁和國民黨候選人李眉蓁的單一周總聲量幾乎打成平手，且韓國瑜仍是藍綠攻防關鍵字。

高雄補選將在8月15日進行投票，近期高雄熱門議題，則圍繞在校園裝冷氣、大港開唱、及候選人抽籤號次等議題上。據《品觀點》引述「TPOC台灣議題研究中心」透過QuickseeK快析輿情資料庫分析，今(20日)公布7月6日至12日的一週網路聲量，陳其邁獲得75334的總聲量、李眉蓁緊追在後，也獲得63374聲量，民眾黨吳益政則獲得7145聲量，排在第三。

值得注意的是，「陳其邁和李眉蓁的網路聲量，都較兩周前增加了2萬初頭」，差距極小，但民眾黨籍吳益政的網路聲量則下降3千多，對於這樣的結果，調查也指出，可能與「班班裝冷氣」、「大港開唱」和陳、李互控對方是「韓國瑜2.0」集中討論有關，且李眉蓁最近被問及是否邀韓國瑜輔選，也表示希望他來。分析認為，韓國瑜仍是藍綠攻防關鍵字。

調查也發現，綠營陳其邁當周靠「大港開唱」領先、李眉蓁則是靠「年輕牌」博得好感，且李此次主打較年輕形象、不同於民進黨的選擇，有助形象主軸。而台灣民眾黨候選人吳益政則因為藍綠攻防，和黨主席柯文哲與陳其邁互相抨擊，在聲量上落後前者一截。

(中時新聞網)