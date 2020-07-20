蘇震清臉書。（摘自蘇震清臉書）

對於今日遭國民黨指控利用國營事業圖謀個人私利，民進黨立委蘇震清表示，這昰不實指控，他會用法律捍衛自己的清白！而今日下午三點半，蘇震清將開記者會說明。

國民黨文傳會主委王育敏、革實院長羅智強、副院長游淑慧今（20）日召開記者會，公布外交部駐印尼代表處有關動新南向政策的電報密件，內容為印尼代表處2017年回報外交部指陳「我國營事業已遭中間人控制，企圖將政府部會及駐外館處排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」；電文中並指明總統府祕書長蘇嘉全、民進黨立委蘇震清叔侄可能涉及。

游淑慧說，民進黨立委蘇震清於2017年8月初偕同中油、台糖、台鹽及唐榮等國營事業主管訪印尼，拜會印尼副總統卡拉，但卻不事先知會外交部及經濟部，蘇震清還拒絕駐印尼代表處人員協助。一個月後，時任立法院長蘇嘉全與蘇震清一同訪印尼，蘇嘉全辦公室甚至表示，「不需要駐印尼代表處接送機、參與活動或提供協助」。

游淑慧指出，蘇嘉全、蘇震清叔姪訪問印尼，皆透過人力仲介揚運集團董事長高壽濤安排；駐印尼大使陳忠曾經向王美花說明，我國營事業似乎已被中間人操控，「企圖將我政府相關部會及駐外館處機制排除在外、個別擊破，以遂其個別私利」，這將可能損及台灣整體對外經貿談判籌碼及外交效益。

對此，蘇震清也在臉書上反擊，稱國民黨今天早上開了一場記者會，指控他於「2017」年帶著國營事業秘密參訪印尼，圖謀私利，還提出所謂的「證據」。他不知道國民黨這是要抹黑他，還是要打臉自己。簡單劃一下重點，時間是「2016年8月」！他到印尼是私人參訪行程，但全程公開透明，同行者包含他在內共有五位立委，陳明文、吳琪銘、鄭寶清、徐國勇，不僅當時報紙有報導，他的臉書也公開發文，何來國民黨「秘密參訪」之說？

蘇震清更表示，2016年5月蔡英文總統就職前，來自印尼的阿克薩先生（曾經是印尼商務部諮詢委員）來立法院訪問，討論到台灣與印尼雙邊投資擴大合作的可能性。出訪行程屬於國會外交的一環，是立法委員的權責，實在不知道公文密函的指控所為何來？當時要拜訪副總統，印尼官方希望能以私人行程處理，盡量降低官方色彩，基於尊重印尼提出的要求，才會由民間企業來協助安排。當時拜訪印尼的時候，駐外代表處還有人來接送機，何來外交部被排除在外？

再來，蘇震清指出，當2016年小英總統上任時提出新南向政策，各部會都已經動起來，當印尼提出邀請希望我們組成參訪團，他是經濟委員會的一員，知會相關事業有此行程，要不要參加都有各自評估。而且各事業單位隨行出訪，自行向所屬機關報備不是理所當然的嗎？何來立法委員跳過經濟部之說？

蘇震清強調，立法委員根本沒有權利義務跟經濟部「報告」行程，當然，事後各單位與印尼是否達成投資備忘錄，也不在立法委員可以干涉的範圍，何來圖謀「個人私利」之說？針對不實指控，他一定會用法律捍衛自己的清白！

(中時新聞網)