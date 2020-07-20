400萬份動滋券登記今天上路，一直到周日(26日)登記截止，可以用在看比賽、添購球鞋等運動裝備、購買電競商品以及體育活動等。現在更有網友發現，500元的動滋券還能在網咖使用，又增加一個搶動滋券的誘因。

這名網友在PTT發文，「各位肥宅趕快搶起來！500在網咖可以爽爽用」，因為網咖是屬於電競產業歸體育屬管，因此有納入動滋券活動範圍，並列舉出有參加動滋券的網咖店家，如：麗華行電競旗艦館，夢想電子競技館-建國店，Rs電競工廠-信陽店、信義店、淡水店，城市玩家林森店等，「至於買電競產品的目前找不到相關的合作商家。」

網友們一看到網咖可用動滋券，紛紛留言，「好像蠻爽的」、「麗華行讚」、「可以吃泡麵吃到飽了」，還有人提到動滋券可以用來買腳踏車、鞋子、電競椅、電競滑鼠等，使用範圍很廣。但有網友抱怨，為何只有北北基的店家能使用，原PO回答「其他縣市都看了就沒有阿！這要怪其他縣市的商家都不送申請」。

翻攝自PTT

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(中時新聞網)