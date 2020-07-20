台積電周一開高震盪走低，小挫1元，不過，股王大立光、聯電、日月光控、南亞科、廣達、台泥與國巨等集團股接棒輪動，時化解國泰金、鴻海、富邦金、南亞、台塑、和碩、聯發科及台達電等權值股表現疲軟壓力，短多終場力守10日線之上，加權股價指數收盤僅小跌7.02點，報12174.54點，跌幅0.06%，成交量萎縮至1743.29億元。

業內評估，上市、櫃公司將陸續公布上半年財報，為防可能的地雷股，市場追價動作暫顯保守。此外，股王大立光看淡Q3，但台積電看多今年營收仍將正成長，且增加資本支出將創歷史新高，一來一回的景氣看法拉鋸，也使投資人在短線的多、空操作上，似欠缺著力點，係盤勢短期仍將暫呈量縮整理格局。

不過，上周表現超弱勢的生技股與防疫概念股，周二出現轉機契機，由於北美、印度、中南美洲、香港、印尼、菲律賓與日本東京等地新冠疫情，仍持續蔓延，使具基本面即上半年營收與獲利表現優異的相關股票，包括恆大、康那香、熱映、南六與旭富等，再獲法人、大股東等青睞，多見止跌勁彈。

另外，生華科、永信與中化等，低檔也見買盤卡位，使本波由合一、中天及杏輝等生技股引爆的拉回殺盤，乍露止跌契機，極短線的量價關係值持續追蹤。因為生技族群仍是政策面積極著力發展的重點產業，未來的本夢比仍具想像空間，後市不必過分悲觀。

櫃買市場方面，周一表現雖持續疲軟，但單日跌幅已明顯較上周收歛；短線電機、鋼鐵與航運等族群臉色紅潤，電子股指數也僅小挫，且由細項分類來看，包括網通、電通與零組件等還逆勢演出。

不過，受制生技、觀光、營建、化學與紡纖等仍欲振乏力，使指數開低之後，始終在平盤之下整理，終場指數下挫0.37%，報162.25點，成交580.06億元，由量價關係觀察，短線似初露反彈跡象，不宜輕忽。

(工商 )