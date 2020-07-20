頑童小春與前妻江靜（呆寶靜）去年10月宣布離婚，相隔十個月，江靜近日以本名推出首張個人專輯輯《挺好的 江靜》，今（20日）活動聊起目前感情狀況，江靜豪爽請大家幫忙徵友，還透露目前演藝圈中最喜歡許光翰，被他的性感的喉結深深吸引，直呼要公司邀許光翰合作拍她的新歌MV，「他只要有空我可以專門為他寫首歌」；至於和前夫小春的關係？江靜直言兩人處於同一間公司偶爾會有互動：「他就是我兒子的爸爸，見面不會有尷尬的問題。」

她首波主打歌〈三秒笑〉開門見山透過歌詞唱出恢單後心聲，不僅唱給自己，更是唱給所有遭遇挫折的女子心聲，江靜說：「我希望這首歌給她們一點點力量，不管妳們做什麼選擇，決定要包容、忍受、繼續在一起，那就瀟灑面對；決定分手，也要瀟灑地自處。」創作內容與感情狀況有關？她坦言生活還是要繼續，保持對生活的積極向上及灑脫，期許享受人生，「不會排斥任何人追求，開心很重要，如果一直處在悲傷的情況下反而會影響小孩」，她還曾在路上看到帥哥時，開玩笑要兒子幫自己去跟對方要電話。

江靜與近七歲大的兒子相處如同好友，但她自認情緒控管還要加強，「夜深人靜時會反省自己，我要求他每一天洗完澡要寫功課，如果沒做到會發脾氣」；當她情緒低落時，兒子不管是不是自己惹媽媽生氣，都會主動大喊「媽媽對不起」，「有一次我煮東西燒焦很難過，他跑過大喊媽媽對不起，我趕緊跟他說這不是你的錯，他都會讓我先冷靜下來」，新歌〈我們都需要冷靜〉就是為孩子而創作。

她日前採納頑童瘦子的建議，帶著兒子搬到木柵、頑童大淵住處的樓上，離後後心境及生活狀態已調適好？江靜說：「瘦子說他建議我（搬家）的時侯是喝醉的，那邊樓下什麼都沒有，連便利商店都沒有，瘦子說沒關係，他說我樓下還有大淵的冰箱；其實當媽後一直都心累，每個媽媽都一樣吧，不論看上去多美好的畫面，其實後面都是一遍狼藉。」坦言兒子還在適應單親生活，「他整個人生的軌跡會有落差，但畢業典禮有聯絡爸爸去參加，這次搬家兒子最放不下他原本房間裡的鹹蛋超人佈置，所以木柵那邊我把他整個新房間都布置了鹹蛋超人」。

江靜今辦媒體餐敍。（盧禕祺攝）

(中時 )