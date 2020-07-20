新竹市政府投入800萬改造興南公園，為市中心打造全時段、全齡休憩站。（陳育賢攝）

有30年歷史的新竹市興南公園，因設施老舊零散、鋪面高低不平，市府為打造全時段都能休憩的樂活公園，特別向營建署爭取800萬元經費改造，20日動工後將增加體健及照明等多項設施，並打造全區無障礙動線，將興南公園整建成全齡公園。

副市長沈慧虹今天主持南興公園改建動工典禮，她表示，此次改善雖非大工程、也沒有很難，但卻是每位市民都能使用的空間，只要用心，相信就能透過小細節打造幸福城市。

新竹市連3年獲得幸福城市的榮耀，就是透過不斷提升生活品質開始，例如「路平計畫」改造超過200萬平方公尺、「掀綠計畫」綠地空間、「進擊的公園」整頓100公頃公園面積，這次將興南公園周邊環境整理改善，必定能給予長輩及市民1個更加舒適的活動場所。

沈慧虹指出，興南公園改造計畫除了中央核定總額800萬元外，後續市府預計再投入500萬元，改善兒童遊憩及樂齡體健設施、保留改善涼亭及遮雨棚、再造無障礙環境、檢討排水及增加綠地面積。

城銷處表示，興南公園內部被民眾堆置雜物，造成環境髒亂，且目前公園內綠地面積少，多為水泥及高壓磚，鋪面種類多又高低不平，易造成局部積水。

此次興南公園環境改善工程，將保留既有樹木，修整植栽、減少硬質舖面，並增加草地綠蔭，打造全齡、全區無障礙通行動線。

此外，興南公園內有老榕樹庇蔭，未來也將設置靜態活動區，並修整現有涼亭及長廊棚架，讓鄰里居民在此話家常，也會設置鞦韆和滑梯遊戲區，改善及整合體健設施，讓大小朋友都能在此健身，最後也會更新全區照明，成為安心又安全的夜間活動好所在。

(中時 )