教練教導學員封網的動作。（陳怡誠攝）

教練教導學員殺球的動作。（陳怡誠攝）

教練藉由滾球教導學員跑位的觀念。（陳怡誠攝）

教練教導學員熱身動作。（陳怡誠攝）

暑期即將到來，加上疫情緩解，家長開始安排孩子參加夏令營，度過充實的假期，師大中纖排球夏令營暑期開設三個梯次，開放報名立即秒殺。

師大中纖排球夏令營結合師大男女排隊員並喚回國家隊培訓國手專業師資與學生的參與，7月16日起有三梯次，每梯次2天，課程安排趣味、團隊競賽的方式，帶領學員探索排球運動基本動作，參與訓練營的學員在國手級的教練傳授全方位學習排球技巧與觀念。

凡參加的學員可獲得Mizuno折價卷及獨家推出的20顆中纖女排簽名紀念球，將可讓學員獲得滿滿的回憶。

(中時 )