師大中纖排球夏令營開跑 三梯次爆滿 14:192020/07/20 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教練藉由滾球教導學員跑位的觀念。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教練教導學員封網的動作。（陳怡誠攝） 教練教導學員殺球的動作。（陳怡誠攝） 教練藉由滾球教導學員跑位的觀念。（陳怡誠攝） 教練教導學員熱身動作。（陳怡誠攝） 暑期即將到來，加上疫情緩解，家長開始安排孩子參加夏令營，度過充實的假期，師大中纖排球夏令營暑期開設三個梯次，開放報名立即秒殺。 師大中纖排球夏令營結合師大男女排隊員並喚回國家隊培訓國手專業師資與學生的參與，7月16日起有三梯次，每梯次2天，課程安排趣味、團隊競賽的方式，帶領學員探索排球運動基本動作，參與訓練營的學員在國手級的教練傳授全方位學習排球技巧與觀念。 凡參加的學員可獲得Mizuno折價卷及獨家推出的20顆中纖女排簽名紀念球，將可讓學員獲得滿滿的回憶。 (中時 ) #排球 #學員 #梯次 #夏令營 #師大 也許您會感興趣 體育熱門新聞 動滋券開放申請首日 近70萬人登記 - 其他 動滋券今登記 體育署：運動場館和買運彩皆可用 - 體育 動滋券申請塞車 體育署：建議離峰申請 - 體育 中職》小將林子豪 竟能牽動選秀大局 - 體育 中職》評點悍將上半季缺失 郭建霖指出3點加強 - 運動 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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