今年「109年度台中市太平區：荔竹太平竹筍饗宴」新天地餐飲集團旗下東區、崇德旗艦以及梧棲店共襄盛舉，讓更多民眾可以就近品嚐竹筍大餐。（馮惠宜攝）

寧波小館連續10年與太平農會合作「荔竹太平竹筍饗宴」年年變化出色香味俱全的竹筍饗宴。（馮惠宜攝）

搭上政府振興經濟熱潮，台中太平農會舉辦「109年度台中市太平區：荔竹太平竹筍饗宴」活動即將在父親節前夕登場，太平農會20日宣布活動開跑，參與活動的5家餐廳業者也端出創意料理，提前為109年8月1日所舉辦的竹筍饗宴拉開序幕；值得一提的是今年竹筍宴搭上政府三倍券、台中購物節等活動，優惠再加碼、還有機會抽豪宅、汽車。

每年7到9月是太平竹筍盛產季節，太平農為連續多年邀請當地餐廳推出竹筍饗宴，太平農會總幹事余文欽指出，太平區是大台中地區最重要麻竹筍產區，種植面積約200公頃，年收獲量約2792公噸，今年舉辦的「竹筍饗宴」，跨區域結合太平區、東區及北區知名餐廳，包含新天地餐飲集團、宴陽樓小館、阿郎海產餐廳、新台雞店餐廳及寧菠小館等，業者發揮創意利用麻竹筍以及台中在地農產，推出竹筍創意料理，每桌價格從5000元到7000元不等。

今年活動在8月1日登場，搭上政府振興列車5家業者都收振興券，並參與台中購物節活動，預計開放200桌，當用訂桌，太平農會更提供每桌「鮮竹筍2支、蜂蜜冰飲1壺、冷凍荔枝1包、黃金筍泡菜、韓式蘋果筍泡菜、竹筍小米腸及東坡筍香腸」等太平在地農產美食。

太平區長許貴芳指出，太平竹筍產區周遭還有松竹園、桃花心木森林、中99自行車道等地方值得尋訪。歡迎民眾到太慢遊太平、品嚐好筍。尤其今年台中購物節如火如荼展開，到台中消費就有會抽得精品豪宅、現金、汽車、電動機車…等大獎。

(中時 )