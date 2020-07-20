政府日前陸續開放19個「中低感染風險」的境外學生申請返台，卻遲遲未開放陸生入境，台大今日發新聞稿呼籲政府儘速開放陸生返台。

台大表示，根據WHO Situation Reports，過去14天的新增確診案例，日本約5100名，新加坡超過2900名，澳洲亦近3000名，但這3個國家都被列入「中低感染風險」地區。在此同時，中國大陸地區(含港澳)確診人數僅630餘名，遠低於前述地區，但陸生卻被排除在返台就學之外。根據中央社報導，中央流行疫情指揮中心對境外生開放地區並無意見，只要求學生入境都能遵守14天居家建議，「所以從感染風險與防疫要求兩方面來看，都沒有繼續禁止陸生返台之必要。」

台大表示，學校關心所有學生的學習、就業以及未來前途，因此呼籲政府亦以學生的學業與前途為念，能比照中低感染風險地區的學生返台條件，儘速開放陸生回台就學，讓他們得以完成學業。若能開放，宜快不宜遲，以便學生能儘速規劃返台，學校亦能早做準備，確保校園與社區健康安全。

(旺報 )