線材連接器廠—鴻名(3021)「系統整合」業務因資安及遠距生活需求穩定成長，降低了新冠肺炎疫情對公司製造業務的衝擊，隨著新冠肺炎疫情趨緩，大陸及東南亞廠區運作恢復正常，鴻名業績可望擺脫谷底，鴻名表示，雖然因全球新冠肺炎恐有二度疫情疑慮對下半年保守，但今年「系統整合」業務可望較去年成長10%到20%，希望製造業務及全年業績能維持去年水準。

鴻名今天除息，每股配息0.4元，今天盤中股價上漲0.5元，除息首日順利完成填息。

鴻名主要業務分為「線材連接器」及「系統整合」兩大事業群，其中「線材連接器」主攻家電、事務機及車用等產品，而車用產品主要是汽車倒車雷達及車燈線等，「系統整合」主要業務為資訊服務收入、系統軟體開發及大型專案等，就今年上半年營收來看，「線材連接器」及「系統整合」分別約佔68%與32%。

鴻名共有大陸兩個、菲律賓及泰國四個廠區，全球新冠肺炎導致各國封城封國，致使鴻名「線材連接器」製造受到不小的影響，是第1季小幅虧損的主因，不過隨著大陸、菲律賓及泰國疫情趨緩，鴻名線材連接器產品生產及出貨逐步恢復正常，加上「系統整合」業務因資安及遠距生活需求穩定成長，鴻名業績自第2季回穩。

鴻名6月合併營收為2.38億元，年成長11.23%，累計前6月合併營收為12.2億元，年減0.18%。

由於美國等新冠肺炎疫情持續延燒，鴻名較保守看待下半年，不過鴻名表示，今年「系統整合」業務可望較去年成長10%到20%，若製造業務能維持去年業績，全年業績可望維持去年水準。

(時報資訊)