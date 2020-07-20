高巿府新任警察局長劉柏良20日在高雄巿議會答詢。（曹明正攝）

高雄1年歷經3次選舉，基層員警較其他5都承擔更重工作壓力，巿議員韓賜村20日質詢認為，相較雙北有1倍繁重加給，高雄只有7成，非常不合理，爭取明年度多增加2億874萬元預算，代理巿長楊明州表示會跟新巿長建議。

韓賜村表示，高雄今年有3次選舉，警察任務繁重，但相較新北、台北的繁重加給都有1倍，高雄在去年跟今年，都只編列4億8700餘萬，只有7成。對高巿府來說，如果要編滿1倍，僅需增加2億874萬預算，負擔上應該沒問題。

韓賜村希望，明年度警察繁重加給可以編足6億9581萬元，對辛苦的警察同仁來說，也不用遇到評比就要六都一起比，而福利卻被斤斤計較。代理巿長楊明州答覆，現正在做明年預算籌編，財主單位也會做報告，請新巿長定奪。

新任警察局長劉柏良指出，繁重加給的核算 有110報案件數、全般刑案發破數、交通事故處理、執行特種勤務、處理集會遊行及編制缺額比率等6項指標，由內政部審查核定，目前除了雙北，六都其餘4警察局都是一樣的。

劉柏良說，未來編預算過程，一方面會努力向巿府說明清楚，另一方面會透過警政署轉內政部朝這方向來做努力。韓賜村表示，只要巿政府財政沒問題，新巿長也同意編列預算，中央沒有理由不同意，這事應該可以期待。

(中時 )