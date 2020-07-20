苗栗縣長徐耀昌等人頒發破案獎金，肯定警方迅速偵破，維護治安良好的安全生活並且安定企業投資環境。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人頒發破案獎金，肯定警方迅速偵破，維護治安良好的安全生活並且安定企業投資環境。（何冠嫻攝）

苗栗縣離岸風力發電工程廠商遭幫派份子假扮漁民控嚇勒索數百萬，若不從將率漁民包圍風場。苗栗縣警察局竹南分局將何姓男子為首等暴力集團份子16人到案，並依組織犯罪防制條例、恐嚇、重利及傷害等罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

36歲何姓男子與44歲王姓男子率7到8人，謊稱為漁民，向竹南鎮外海風力發電外商公司恐嚇，指稱海上風場工程嚴重影響漁獲，抓不到魚因此要求賠償數百萬，若不從將率同所有漁民包圍風場抗議。外商公司嚇得連忙報警，並也引發警政署、刑事局關注。

警方調查，何男、王男等人為竹聯幫順堂、東堂幫派份子，並非在地人也非漁民，竹南警分局及刑事警察局第六大隊、苗栗縣警察局刑事警察大隊、嘉義市警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，彙整資料報請苗栗地檢署檢察官劉偉誠指揮偵辦。

專案小組調查，何男等人也涉嫌暴力威脅討債，謊稱地方仕紳兒子欠債，要求父債子還，最後仕紳被迫交付30萬脫身。另，何男等人也受越南移工之託，向倒會捲款2000多萬元的同鄉，以恐嚇、傷害等暴力手段討回近60萬元，再簽逾2000萬元本票，但最後何男等人將這筆金錢全數吞掉，四處動用暴力討債詐財，手段惡劣。

警方動用警力108人次，6月中、7月初共發動兩波檢肅行動，查獲改造槍械、債權委託書、契約書、支票、本票、空白本票、借據、手機及刀械及球棒棍等，並檢肅以何姓男子為首等暴力集團份子16人到案，依組織犯罪防制條例、恐嚇、重利及傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，其中何男與王男因涉案嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准，其餘以1萬2000元到2萬元不交保或限制住居等處分。

20日苗栗縣警察局長翁群能、竹南警分局長楊贊鈞等人宣布破案，苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦頒發破案獎金肯定，期許警方持續確保縣內治安良好，並讓企業能安心設廠投資。

(中時 )