美國加州「奧克蘭–阿拉米達郡競技場」附近工業區17日深夜驚傳槍響，1名33歲女子中彈，到院時被宣判死亡，另有1名51歲男子受傷，根據媒體報導，受害女子為台籍。

加州當地媒體《信使報》（The Mercury News）報導，奧克蘭市「奧克蘭–阿拉米達郡競技場」（Oakland-Alameda County Coliseum）附近工業區一棟建築17日深夜10時11分傳出槍響，1名33歲女子及1名51歲男子在槍擊中受傷，不過女子送醫後不幸被宣告死亡。

美國警方並未透露受害者身份、兩人之間的關係，以及發生槍擊原因，目前警方尚未逮捕任何人，警方已懸賞1.5萬美元，取得槍手相關消息。

不過根據《世界日報》報導，受害者友人透露，中槍身亡女子為台灣籍，受傷男子為華人，僅腳背中槍，兩人為朋友關係，事發地點為華人擁有的倉庫。

媒體報導，倉庫疑似因為遭遇搶劫而爆發槍擊，案發當時倉庫內還有另外2男1女，後續1名口罩男子持槍進入倉庫，雙方駁火造成死傷。

(中時新聞網)