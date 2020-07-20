亞太區最大的半導體零組件通路商―大聯大控股宣布，為了慶祝控股成立15週年，同時表達支持台灣選手以及對台灣這塊土地的熱愛，決定冠名贊助「大聯大女子高爾夫公開賽」，賽事將於7月21至23日，於桃園市楊梅區揚昇高爾夫鄉村俱樂部進行，總獎金新台幣450萬元。這場賽事不僅是疫情爆發以來，女子台巡賽第一場職業公開賽，而且也是揚昇球場自2013年LPGA錦標賽之後，再度承辦職業公開賽。旅美球星徐薇淩、曾雅妮、程思嘉，旅日好手姚宣榆，以及本土菁英林子麒、劉嬿都在參賽名單之中，一流的元素共同打造台灣女子職業高球邁向復甦的第一戰。

大聯大控股董事長黃偉祥表示，大聯大致力於企業社會責任，選擇在公司成立15週年時刻，讓台灣選手在國際舞台上發光發熱。大聯大品佳集團董事長陳國源致詞時表示，大聯大控股非常感謝社會各界以及合作夥伴長期以來的支持，尤其今年2020適逢大聯大控股成立15週年，選擇舉辦女子高球賽事，除了希望盡一點棉薄之力，表達對台灣社會的回饋，同時也期待能夠拋磚引玉，邀請更多企業來共襄盛舉，一起創造更多培育台灣好手的環境。陳國源強調，因為疫情的關係，女子高球好手留在台灣卻苦無發揮的機會，大聯大選擇在疫情趨緩之後贊助賽事，顯得更加有意義，等於是對世界宣布了台灣抗疫有成，為台灣的運動賽事注入信心。

台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞強調，今年初募到超過30場的海內外賽事，但這場世紀疫情卻打亂了所有的佈局，過去幾個月以來，籌備中的國際賽事一一被迫延期或取消。此外，她向世界積分組織求證後得知，積分系統雖然凍結，但這段期間的賽事仍有世界積分，況且日、韓等國都啟動了，所以她積極爭取台巡賽全面復賽，讓台灣選手保有競爭力。劉依貞說她非常感謝大聯大排除萬難冠名贊助賽事，也感謝揚昇球場在預約滿檔的情況下，仍然願意提供這麼好的場地，促成這場賽事。

揚昇高爾夫鄉村俱樂部黃美蘭說，揚昇球場一直把承接LPGA錦標賽做為球場養護工作的標準，即便這幾年未舉辦職業賽，但球場有絕對的自信，可以達到主辦單位對於場地的要求。她也期許揚昇球場所有的工作人員，能夠藉由大聯大這場比賽，找回一些緊張的感覺，持續讓球場更好，讓賽事順利圓滿。

記者會現場，來了多位重量級球星，有旅美的徐薇淩、曾雅妮、程思嘉和李旻，旅日的姚宣榆，以及本土好手林子麒、劉嬿。美巡球員徐薇淩代表選手上臺致辭，她說今年是待在台灣最久的一年，除了重新思考自己的選手生涯，也重組練球的腳步，但不論是訓練還是和朋友切磋，似乎就是少了一味，原來是比賽的感覺。徐薇淩感謝大聯大在這個重要時刻支持女子高球，不過徐薇淩不改幽默的個性，她說大聯大的目標是創造「共大、共好、共贏」的局面，她個人則是希望共大、共好，但她贏就可以了。

(中時 )