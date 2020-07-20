劉至翰第2任前妻Vivian 20日錄JET《命運好好玩》，她與前夫去年1月中旬離婚，隨即無聯絡，但男方在兩人婚姻時投資副業慘賠千萬，投資一半金額當時是向Vivian朋友借，她目前1年多努力還掉近100萬，尚有2、300萬待努力，「他（劉至翰）的部分我真的不清楚，我們沒有聯絡，我的部分之後還要繼續還」。

Vivian為了還債，與藝人朋友合作直播又當導遊，但慘遇疫情攪亂，好不容易1月飛越南帶團，才帶1團就沒工作，還在越南滯留1個月食住自包，「我幾乎半年沒收入，一直跟朋友協商債務，有能力就攤還」。對於幫劉至翰還債是否委屈？她先是表示：「倒不會，當下兩人都是心甘情願，雖然壓力大的時候難免會生氣，但我覺得做都做了，不要去後悔。」隨即改口，「難免都會委屈，這都是情緒，大家都知道我有這方面的問題，醫生也給我很大的鼓勵，我現在也是靠說話工作，吃那麼多藥對我的精神狀況沒有很好」。

Vivian分享還債動機，「這是一個人情問題，今天我跟朋友開口，不能因為我們離婚，人家沒要你寫任何東西情義相挺，對方不處理，你就不管，現在我能夠去做就盡量做」。至於還想對劉至翰說什麼？她回應：「希望他好好的，他如果好了以後，希望在我這邊也出點力，我對他本來就沒有任何埋怨，希望他好好的，有一天有能力也拉我。」

(中時 )